Hviezdna speváčka ukázala sestru: Obe sa paparazzom takto predviedli!

NEW YORK - Spája ich viac, ako len pokrvné puto! Speváčka Jennifer Lopez (49) sa udržiava v skvelej kondícii zdravým stravovaním a pravidelným pohybom. Cvičeniu sa očividne nevyhýba ani jej mladšia sestra Lynda (47). Krásky sa pred pár dňami vybrali do fitness centra a spoločnosti im robili dotieraví paparazzi.

Mať sestru je na nezaplatenie! Svoje by o tom určite vedela hovoriť aj Jennifer Lopez, ktorá ma so svojou o dva roky mladšou sestrou Lyndou veľmi dobrý vzťah. Dokazujú to aj nedávne zábery bulvárnych fotografov, ktorým sa krásky podarilo zvečniť cestou do posiňovne.

Oblečené v športových outfitoch ukázali brušká a v obtiahnutých legínach aj svoje krivky. JLo a LyLo sa pýšia tiež peknými črtami tváre. Tie zdedili po mame Guadalupe.

Krásky však ohúria nielen zovňajškom. Majú tiež dobré srdce. Spoločne založili nadáciu pre matky s deťmi, ktoré nemajú kde bývať alebo potrebujú inú pomoc. Aj Lynda je slobodná mamička a Jennifer si ju veľi váži za to, ako to zvláda. „Ja mám okolo seba veľa pomocného personálu. Ona nie. Všetko to zvláda, hoci je veľmi unavená. Uznávam ju a veľmi ju ľúbim,” uviedla v nedávnom rozhovore Jennifer.

Jennifer Lopez so sestrou Lyndou na ceste do fitness centra. Zdroj: profimedia.sk