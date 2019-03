Dylan z Beverly Hills prekonal mŕtvicu: Zostáva pod dohľadom lekárov!

Luke Perry

Zdroj: TASR/Photo by Chris Pizzello/Invision/AP, File

LOS ANGELES - Americký herec Luke Perry je po hospitalizácii pod dohľadom lekárov. Agentúre The Associated Press to potvrdil jeho publicista Arnold Robinson. Na margo dôvodu hospitalizácie a hercovho stavu sa ale nevyjadril. Päťdesiatdvaročný rodák z Mansfieldu v Ohiu podľa viacerých správ v stredu utrpel mŕtvicu.