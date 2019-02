Herečka nechala podprsenku doma: Ehm, má to tam divné!

LOS ANGELES - Bol to dobrý nápad?! Herečka Holland Roden (32) si pred pár dňami vyšla do spoločnosti. Zúčastnila sa párty, na ktorej bol prítomný aj bulvárny fotograf. Brunetka mu ochotne pózovala. Na sebe mala priesvitný top, pod ktorý si nedala podprsenku. Jej vnady však vyzerali zvláštne. Pozrite, prečo!

Herečka Holland Roden v našich končinách nie je veľmi známa. Poznať ju ale môžu fanúšikovia seriálov. Účinkovala napríklad v počinoch Nezvestní, Weeds, Odložený prípad, či C.S.I: Kriminálka Las Vegas.

Brunetka si však vie zaručiť pozornosť aj iným spôsobom. Dokázala to na nedávnej párty, na ktorú zavítala bez podprsenky. Priesvitný materiál odhaľoval herečkine vnady. Holland očividne chcela provokovať, avšak bradavky skryla pred zvedavým pohľadmi za pomoci špeciálnych nálepiek.

Či to bol dobrý nápad, je otázne. Pri pohľade na fotky to vyzerá skôr zvláśtne, než sexi. Čo vy na to?

Holland Roden nechala podprsenku doma. Výsledok bol ale dosť rozpačitý. Zdroj: profimedia.sk