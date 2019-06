Ariana Grande musela zrušiť vystúpenie: Kvôli tejto zelenine prišla o hlas

“Zistili sme, že som mala nešťastnú alergickú reakciu na rajčiny a moje hrdlo sa úplne zovrelo," vysvetlila speváčka. "Stále mám pocit, akoby som prehltla kaktus, ale pomaly sa to zlepšuje. Ďakujem vám za vašu lásku a pochopenie," napísala ďalej na Instagrame.

Ariana Grande-Butera účinkovala v roku 2008 v broadwayskom muzikáli 13 a za svoj výkon získala National Youth Theatre Association Award. Známou sa stala vďaka úlohe Cat Valentine, ktorú stvárnila v roku 2011 v seriáli iCarly (2007 - 2012), a tiež v projektoch Victorious (2010 - 2013) a Sam & Cat (2013 - 2014). Okrem toho sa predstavila napríklad vo filmoch 7 Secrets with Victoria Justice (2010) alebo Zoolander No. 2 (2016).

Debutový album Yours Truly uviedla na trh v roku 2013 a dostala sa s ním na vrchol rebríčka Billboard 200. Rovnaký úspech dosiahla aj s druhou štúdiovkou My Everything (2014), ktorú navyše nominovali na cenu Grammy. S albumom Dangerous Woman (2016), ktorý sa tiež uchádzal o zlatý gramofónik, po prvý raz dobyla UK Chart. Vlani v auguste sa dostal na trh štvrtý album Sweetener, ktorý sa vyšplhal na vrchol oboch rebríčkov. Okrem toho má na konte aj EP nahrávky Christmas Kisses (2013) alebo Christmas & Chill (2015).