Šokujúce FOTO: Syn známej herečky vyzerá ako... Páni!

Elizabeth Hurley sa dostala do povedomia verejnosti nielen vďaka hereckému nadaniu, ale najmä pre svoj šarm a sexepíl. Toho má na rozdávanie aj tri roky po 50-tke. Na červenom koberci vyzerá vždy skvele a instagram pravidelne zásobuje sexi fotkami v bikinách.

Brunetka raz za čas zverejní na internete aj fotku so synom Damianom. Ten by sa očividne rád živil herectvom a modeligom. A povedzme si úprimne, predpoklady na to má. 16-ročný Hurley si nechal narásť dlhé vlasy a ľudia sú pri pohľade na neho často v úžase.

​„Rastie z teba krásny mladý muž. A podoba s tvojou mamou je neskutočná,” znie jeden z mnohých komentárov. „Wau. Ako dvojičky,” reagovali fanúšikovia na spoločnú fotku nestarnúcej herečky a jej syna.

Elizabeth má Damiana s americkým podnikateľom Stevom Bingom. Ten otcovstvo odmietal, avšak DNA testy preukázali, že je chlapcovým otcom. Zaujímavé je, že Damian má viacerých krstných otcov - Hugha Granta, Davida Beckhama, Eltona Johna a Denisa Learyho.

Damian sa ponáša na svoju slávnu mamu. Zdroj: Instagram

Damian Hurley svojej mame akoby z oka vypadol. Zdroj: Instagram

Damian Hurley podobu so slávnou mamou nezaprie. Zdroj: Instagram