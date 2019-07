54-ročná herečka sa kúpala hore bez: Chlapi sa išli zblázniť!

Elizabeth Hurley síce po svojom boku oficiálne nemá žiadneho partnera, avšak na nedostatok záujmu zo strany mužov sa sťažovať nemôže. Veď len na jej instagramovom profile sa každý deň objaví množstvo komplimentov, lichôtok i vyznaní, ktoré v niektorých prípadoch aj pobavia.

Herečka v týchto dňoch zverejnila fotku z bazéna, na ktorej je podľa všetkého hore bez. Medzi fanúšikmi tak vyvolala menšie šialenstvo a chlapi sa priam pretekali, ktorý z nich jej viac zalichotí. „Si najkrajšia žena na svete! Dal by som čokoľvek, ak by som v tejto chvíli mohol byť pri tebe,” znie jeden z komentárov. „Ak by som stretol zlatú rybku, mal by som len jedno želanie - okúpať sa s tebou,” reagoval ďalší z rozvášnených mužov.

Nuž, darmo, Elizabeth veľmi dobre vie, ako svojich priaznivcov potešiť. Snáď budú rovnako nadšení aj z jej výkonu v pripravovanom seriáli Marvel Runaways, v ktorom stvárni čarodejnicu Morgan le Fay.

Elizabeth Hurley zverejnila na instagrame fotku, ako sa v bazéne kúpala bez vrchného dielu bikín. Zdroj: Instagram