Moderátorku nafotili paparazzi na pláži: Sexi aj po 50-tke a v celých plavkách!

Lizzie Cundy sa momentálne nachádza na krásnom Barbadose, kde by spoločne so skupinou priateľov mala osláviť príchod nového roka. A hoci si mnohí jedinci dajú predsavzatie schudnúť, brunetku kilá navyše rozhodne netrápia. Dokazujú to zábery paparazzov, ktorí moderátorku nafotili v plavkách. Lizzie vyzerá skvele a len málokto by jej tipoval 50 rokov.

Mimochodom, moderátorka roky klamala o svojom skutočnom veku. Len pred pár mesiacmi priznala, že má v skutočnosti o tri roky viac, než uvádza, a teda že oslavuje 50-tku. „Klamala som kvôli práci. Istý mediálny mogul mi povedal, že tak mám urobiť,” uviedla v nedávnom rozhovore brunetka. Paradoxne, od chvíle ako sa priznala, tak sa nezastavila. „Mám tak veľa práce. Mala som to urobiť oveľa skôr,” dodala Lizzie. 50-ročná moderátorka Lizzie Cundy vyzerá v plavkách skvele. Zdroj: profimedia.sk