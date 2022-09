TRAPAS moderátorky na charitatívnom golfe: To čo má na sebe? Lizzie, viac DIER im netreba!

SUSSEX - Spoločenské akcie sú väčšinou spojené s fotografmi a následnými výstupmi v médiách. To si dobre uvedomuje aj britská moderátorka Lizzie Cundy (54), ktorá sa na nedávny charitatívny golfový deň svedomito prichystala. Sexi outfit, vysoké opätky, ale... Akoby jej zabudli oznámiť, na akú akciu vlastne ide. Preboha, v tomto chceš hrať golf?!

Tak toto je úlet! Moderátorka Lizzie Cundy si v týchto dňoch nenechala ujsť príležitosť zúčastniť sa charitatívneho golfového dňa pre organizáciu Macmillan Cancer v britskom Sussexe. Pri pohľade na ňu to však pôsobilo, že ju niekto schmatol na ulici a doviedol tam... Alebo že dostala pozvánku na akciu, ale nikto jej nepovedal o čo konkrétne pôjde.

Na golfové ihrisko totiž dorazila v krátkych kockovaných kraťasoch, ku ktorým doladila bledomodrý crop top. Ten pri predklone rafinovane odhaľoval jej nadupaný dekolt. Táto časť outfitu bola dajme tomu v poriadku... Lenže stačilo zájsť očami o pár desiatok centimetrov nižšie a azda každý, kto to zbadal, sa chytil za čelo. Blondínka mala totiž na nohách 12-centimetrové opätky.

Väčšinu času pritom moderátorka trávila na tráve, behala po blate, snažila sa odpáliť loptičku do jamky... Ale sama do trávnika vyrábala svojimi ihličkami ďalšie. Lizzie, nabudúce to chce tenisky!