Zomrela uznávaná filmárka: Bojovala s rakovinou pľúc, zabila ju cukrovka

Na niekoľkých epizódach seriálu Laverne & Shirley, ktorý vytvoril jej starší brat Garry Marshall, sa podieľala aj ako režisérka a práve vďaka tomu sa dokázala zapísať do povedomia nielen ako herečka. Keď sa potom Whoopi Goldberg dostala do konfliktu s režisérom Howardom Zieffom, priviedla ju k jej celovečernému režisérskemu debutu - komédii Jumpin' Jack Flash (1986), v ktorej Goldberg stvárnila hlavnú rolu.

Skutočný úspech však zaznamenala až s ďalším filmom, rodinnou komédiou Veľký (1988), ktorá Tomovi Hanksovi vyniesla nomináciu na Oscara za hlavnú úlohu. Ako režisérka sa neskôr postarala napríklad aj o filmy Čas prebudenia (1990), ktorý si vyslúžil tri nominácie na Oscary vrátane kategórie Najlepší film, Veľké víťazstvo (1992), Zobuďte sa, vojaci! (1994), Kazateľova žena (1996) a tiež dve epizódy seriálu Tara a jej svet (2009 - 2011). Na konte mala tri nominácie na Zlatý glóbus, ktoré si vyslúžila v rokoch 1978, 1979 a 1980 vďaka účinkovaniu v Laverne & Shirley.

Carole Penny Marshall sa narodila 15. októbra 1943 v Bronxe. Jej matka Marjorie Marshall bola učiteľkou tanca a otec Anthony nakrúcal priemyselné filmy. Počas štúdia na University of New Mexico sa zoznámila s Michaelom Henrym, za ktorého sa v roku 1963 vydala a v roku 1964 sa im narodila dcéra Tracy. O dva roky neskôr sa však rozviedli. V rokoch 1971 - 1981 bol jej manželom režisér Rob Reiner. Jej brat Garry ju v roku 1967 presvedčil, aby sa presťahovala do Los Angeles, kde študovala herectvo a na živobytie si zarábala ako sekretárka.