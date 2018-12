Hudobný svet v smútku: Zomrel slávny spevák... Infarkt!

Pete Shelley, vlastným menom Peter Campbell McNeish, sa narodil 17. apríla 1955 v meste Leigh. V roku 1976 spolu s Howardom Devotom založil Buzzcocks. Ten ju však o rok neskôr opustil a Shelley sa stal lídrom skupiny. Formácia, ktorá mala v období 1981 až 1989 prestávku, vydala deväť štúdioviek, pričom zatiaľ posledná The Way sa dostala na trh v máji 2014. Shelley sa venoval aj sólovej kariére, počas ktorej ponúkol albumy ako Sky Yen (1980), Homosapien (1981), XL1 (1983), Heaven and the Sea (1986) alebo Cinema Music and Wallpaper Sounds (2016).