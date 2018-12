Beckhamovu lásku načapali paparazzi so ženou: Intímnosti priamo na ulici!

MALIBU - Poriadne prekvapenie! Tak nejako by sa dali okomentovať paparazzi zábery herečky Chloë Grace Moretz (21), ktorá ešte začiatkom tohto roka randila s Brooklynom Beckhamom (19). Bulvárny fotograf zvečnil krehko pôsobiacu blondínku pri vášnivých bozkoch so sexi modelkou Kate Harrison (27).

Herečka Chloë Grace Moretz a syn Davida a Victorie Beckhamovcov - Brooklyn tvorili veľmi sympatický pár. O tom, že to bola veľká láska, niet pochýb. Veď hoci sa hovorí, že nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky, oni dvaja to riskli a dali sa dokopy dvakrát.

Dnes je už však láska týchto dvoch mladých ľudí minulosťou. A všetko nasvedčuje tomu, že Chloë po rozchode s prominentným synáčikom presedlala na nežnejšie pohlavie.

Bulvárny fotograf ju počas uplynulého týždňa zvečnil po boku modelky Kate Harrison. Pri pohľade na dievčatá muselo byť každému jasné, že sú viac ako len dobré kamarátky. Chloë najskôr zaľúbene držala Kate okolo pása, neskôr sa začali priamo na ulici vášnivo bozkávať.

Kate Harrison síce v minulosti mala priateľa, avšak v posledných rokoch sa netají tým, že sa jej viac páčia ženy. Chloë Grace Moretz románikom s modelkou zaskočila zrejme mnohých. Dokazujú to komentáre na instagrame, v ktorých ľudia neskrývajú svoje prekvapenie. Ktovie, čo na tieto informácie a pikantné fotky hovorí samotný Beckham...

Chloë Grace Moretz a Brooklyn Beckham v čase, keď tvorili pár. Zdroj: Instagram

Chloë Grace Moretz a Kate Harrison sú viac ako len dobré kamarátky. Zdroj: profimedia.sk