Beckham na basketbale obzeral riťky: No, kto by odolal?!

LOS ANGELES - Ako každý iný chlap! David Beckham (43) si ešte pred pár dňami užíval rodinnú idylku na horách. Po dovolenke v spoločnosti svojich najbližších sa vybral do Ameriky, kde sa zúčastnil aj basketbalového zápasu. Hra však nebola to jediné, čo ho zaujalo...

David Beckham je už síce na futbalovom dôchodku, no o šport sa stále zaujíma. A je fanúšikom nielen toho, ale očividne aj basketbalu. Počas tohto týždňa sa objavil na zápase Los Angeles Lakers vs. New Orleans Pelicans.

Na ihrisku nechýbali ani sporo odeté roztlieskavačky. Ich krivky zaujali aj samotného Davida, ktorý si ich so záujmom obzeral.

Beckhamovi robil spoločnosť jeho dobrý kamarát Dave Gardner. Ten je snúbencom herečky Liv Tyler a v porovnaní s Davidom ho oveľa viac zaujímal telefón, než sexi kočky.

David Beckham si užil nielen hru, ale aj pohľad na roztlieskavačky. Zdroj: profimedia.sk

Na ihrisku sa to hemžilo sexi roztlieskavačkami. Zdroj: profimedia.sk