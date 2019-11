Známa speváčka šokuje: Pred pár dňami ukázala milenca, teraz... Veď to brucho je tehotenské!

Priaznivci a fanúšikovia Demi Lovato sa momentálne pri pohľade na ňu tešia. V lete 2018 sa totiž predávkovala tak, že skoro zomrela. Takže vidieť ju usmiatú, šťastnú, zamilovanú a venujúcu sa pracovným povinnostiam je dobré znamenie.

Okrem nového frajera a hudby sa tmavovláska postavila pred kamery. V seriáli Will and Grace sa dokonca predvedie s tehotenským bruškom. Fotkami z nakrúcania sa pochválila na instagrame a treba uznať, že jej to ako tehuľke mimoriadne pristane.

„Si krásna a žiariš, ako keby si bola ozaj tehotná. Ktovie, ako na tieto fotky zareaguje tvoj frajer,³ znejú vybrané z reakcií pod príspevkom. Čo myslíte, je Demi pripravená na materstvo aj v reálnom živote?

Demi Lovato zverejnila na instagrame fotku s tehotenským bruškom. Zdroj: Instagram