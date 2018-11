Známa anglická speváčka si materstvo nemôže vynachváliť: Je zo mňa iný človek!

"Byť tínedžerka je nechutné a už nikdy by som znovu nechcela byť dvadsiatnička. Môj život pred dieťaťom a môj život po jeho narodení ... to sú dve odlišné osoby, v tom najlepšom slova zmysle," vyjadrila sa v rozhovore pre denník The Guardian s tým, že starostlivosť o syna ju zmenila k lepšiemu. Zároveň tiež poznamenala, že informácie o synovi nikdy nebude zdieľať prostredníctvom sociálnych sietí.

Cheryl sa narodila ako Cheryl Ann Tweedy. Jej prvým manželom bol v rokoch 2006 - 2010 anglický futbalista Ashley Cole a v rokoch 2014 - 2016 bola vydatá za francúzskeho podnikateľa Jean-Bernarda Fernandez-Versiniho. S Paynom tvorili pár od roku 2016 a v lete 2018 oznámili, že sa rozišli.

Cheryl sa stala známou najmä vďaka pôsobeniu v dievčenskej skupine Girls Aloud, ktorá vznikla v roku 2002 prostredníctvom talentovej šou Popstars: The Rivals. S formáciou sa podieľala na piatich štúdiových albumoch: Sound Of The Underground (2003), What Will The Neighbours Say? (2004), Chemistry (2005), Tangled Up (2007) a Out Of Control (2008). Od roku 2009 skupina nebola aktívna, no v októbri 2012 ohlásili comeback, pričom v marci 2013 sa opäť rozpadli. Cole zatiaľ vydala sólové štúdiovky 3 Words (2009), Messy Little Raindrops (2010), A Million Lights (2012) a Only Human (2014). V októbri 2012 jej vyšla autobiografia Cheryl: My Story.