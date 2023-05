Z hviezdnej Meg Ryan (61) je vyšponovaná UMELINA: Och, na NAJNOVŠÍCH FOTKÁCH ju nespoznáte!

Galéria fotiek (4) Meg Ryan, ako ju poznáme z televíznych obrazoviek.

Zdroj: Warner Bros

NEW YORK - Herečka Meg Ryan (61) už dávno nepripomína to usmievavé dievča, ktoré poznáme z televíznych obrazoviek. Niekoľko posledných rokov desí extrémne preplastikovanou tvárou. No aktuálne zábery dokazujú, že s vylepšeniami neprestala a zašla ešte ďalej. Dnes by ste ju už ani nespoznali!