Preboha, čo si to dovolil? Gigantický škandál špičkového herca: Fyzický útok a... Zásah polície!

NEW YORK - Polícia v piatok zatkla amerického herca Aleca Baldwina po tom, ako na parkovisku pred svojím domom v New Yorku napadol muža. Dôvodom útoku bol spor o parkovacie miesto, uvádza agentúra Associated Press (AP).

Baldwin a majiteľ auta, ktoré mu zabralo parkovacie miesto, sa podľa svedkov najprv iba hádali a strkali do seba, no herec zrazu muža udrel päsťou do tváre. Baldwina po útoku zobrali na políciu, druhého muža previezli na ošetrenie do nemocnice, keďže sa sťažoval, že ho bolí sánka. K udalosti sa už vyjadril aj americký prezident Donald Trump, ktorého Baldwin paroduje v relácii Saturday Night Live na televízii ABC. "Prajem mu veľa šťastia," odkázal prezident hercovi na policajnú stanicu.

Alec Baldwin Zdroj: SITA/Photo by Chris Pizzello/Invision/AP, File

Alexander Rae "Alec" Baldwin III. odštartoval kariéru v roku 1980, keď sa pripojil k hereckému obsadeniu seriálu The Doctors (1963 - 1982). Neskôr si zahral vo filmoch ako Beetlejuice (1988), Podnikavé dievča (1988), Honba na ponorku (1990), Konkurenti (1992), V moci posadnutosti (1993), Nebeskí väzni (1996), Porotkyňa (1996), Na ostrie noža (1997), Merkúr (1998), Pearl Harbor (2001), Riskni to s Polly (2004), Letec (2004), Finty Dicka a Jane (2005), Elizabethtown (2005), Na druhej strane (2006), Kauza CIA (2006), Kamarátovo dievča (2008), Pre moju sestru (2009), Je to komplikované (2009), Do Ríma s láskou (2012), Jasmínine slzy (2013), Still Alice (2014), Mission Impossible: Národ grázlov (2015), Aloha (2015), Slepý (2017), Mission: Impossible - Fallout (2018) či BlacKkKlansman (2018).

Za výkon vo filme Smoliar (2003) ho nominovali na Oscara. Za účinkovanie v seriáli Štúdio 30 Rock (2006 - 2013) získal niekoľko prestížnych cien, napríklad dve Primetime Emmy, tri Zlaté glóbusy a osem Screen Actors Guild Awards. Vlani si na konto pripísal Emmy aj za stvárnenie Donalda Trumpa v šou Saturday Night Live (1975). Presadil sa tiež na Broadwayi.