Kurz zvládania hnevu a pokuta: Známy herec vybuchol kvôli parkovaciemu miestu!

LOS ANGELES - Americký herec Alec Baldwin priznal vinu za obťažovanie v súvislosti so sporom o parkovacie miesto v New Yorku. Šesťdesiatročný umelec sa v stredu postavil pred súd pre obvinenie, že 2. novembra udrel na parkovisku pred jeho domom na Manhattane muža.

Baldwin pôvodne čelil obvineniu z prečinu napadnutia, jeho právnik však argumentoval, že existuje video, na ktorom je vidno, že herec muža neudrel. Pred súdom Baldwin nakoniec priznal, že sa dopustil priestupku obťažovania druhého stupňa. Priestupky podľa newyorského práva v podstate nie sú považované za trestné činy.

Baldwin sa so súdom dohodol, že absolvuje jednu lekciu kurzu zvládania hnevu. To sa musí stať ešte pred 22. marcom, keď sa uskutoční ďalšie súdne konanie. Herec okrem toho musí zaplatiť pokutu 120 dolárov (v prepočte 105 eur). Spor medzi Baldwinom a mužom, ktorého americké médiá identifikovali ako 49-ročného Wojciecha Cieszkowského, vznikol po tom, čo vodič podľa všetkého zabral parkovacie miesto, ktoré člen Baldwinovej rodiny zadržiaval pre herca.

Alexander Rae "Alec" Baldwin III. odštartoval kariéru v roku 1980, keď sa pripojil k hereckému obsadeniu seriálu The Doctors (1963 - 1982). Neskôr si zahral vo filmoch ako Beetlejuice (1988), Podnikavé dievča (1988), Honba na ponorku (1990), Konkurenti (1992), V moci posadnutosti (1993), Nebeskí väzni (1996), Porotkyňa (1996), Na ostrie noža (1997), Merkúr (1998), Pearl Harbor (2001), Riskni to s Polly (2004), Letec (2004), Finty Dicka a Jane (2005), Elizabethtown (2005), Na druhej strane (2006), Kauza CIA (2006), Kamarátovo dievča (2008), Pre moju sestru (2009), Je to komplikované (2009), Do Ríma s láskou (2012), Jasmínine slzy (2013), Still Alice (2014), Mission Impossible: Národ grázlov (2015), Aloha (2015), Slepý (2017), Mission: Impossible - Fallout (2018) či BlacKkKlansman (2018). Za výkon vo filme Smoliar (2003) ho nominovali na Oscara. Za účinkovanie v seriáli Štúdio 30 Rock (2006 - 2013) získal niekoľko prestížnych cien, napríklad dve Primetime Emmy, tri Zlaté glóbusy a osem Screen Actors Guild Awards. Predvlani si na konto pripísal Emmy aj za stvárnenie Donalda Trumpa v šou Saturday Night Live (1975). Presadil sa tiež na Broadwayi.