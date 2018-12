Takmer dvesto odsúdených bude s rodinami: Za dobré správanie môžu byť na sviatky doma

V prípade vzorného správania sa je možné podľa Baláža udeliť väzňom až päťdňové voľno na opustenie ústavu. Takáto možnosť neplatí iba v prípade odsúdených, ktorí sú umiestnení v ústavoch s maximálnym stupňom stráženia.

"Za dlhodobé pozitívne výsledky dosahované pri plnení programu zaobchádzania, plnení pracovných povinností, plnení činností súvisiacich so všeobecným rozvojom osobnosti odsúdeného, výkone prospešných prác mimo ústavu alebo za vykonanie príkladného činu možno odsúdenému udeliť ako najvyššiu formu disciplinárnej odmeny mimoriadne voľno na opustenie ústavu až na päť dní. Mimoriadne voľno na opustenie ústavu nemožno udeliť odsúdenému umiestnenému do ústavu s maximálnym stupňom stráženia," uviedol Baláž. "Predbežne je počas vianočných a novoročných sviatkov navrhnutých 130 disciplinárnych odmien vo forme mimoriadneho voľna na opustenie ústavu a 60 vychádzok mimo ústavu. Spolu je teda navrhnutých 190 odsúdených, ktorí by mali vianočné a novoročné sviatky stráviť so svojimi blízkymi," dodal riaditeľ.

"Počas mimoriadneho voľna na opustenie ústavu budú vo vybraných ústavoch v rámci pilotnej prevádzky využitia elektronického systému monitoringu osôb v podmienkach väzenských zariadení použité v 41 prípadoch technické prostriedky na kontrolu pobytu a pohybu osoby v prikázaných zónach pomocou náramku a GPS zariadenia," doplnil riaditeľ ZVJS. Celkovo bude počas sviatkov doma s náramkom 48 odsúdených, z toho 43 počas vianočných a zvyšných päť počas novoročných sviatkov. Rezort spravodlivosti v súčasnosti dopracúva legislatívu pri elektronických náramkoch, ktorá má za úlohu ich jednoduchšie používanie v praxi. Ministerstvo totiž obstaralo stovky náramkov, ktoré nevyužíva, ale napriek tomu platí za ich prevádzku.