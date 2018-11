FOTO, ktoré pohladí každé srdce: Prekrásna herečka už porodila... To je fešanda!

NEW YORK - Americká herečka a speváčka Hilary Duff a jej partner Matthew Koma majú dcéru. Banks Violet Bair sa narodila 25. októbra.

Tridsaťjedenročná rodáčka z Houstonu potvrdila radostnú správu prostredníctvom služby Instagram a pridala aj fotografiu šťastnej rodinky. Herečka má aj šesťročného syna Luca Cruza, ktorého otcom je jej bývalý manžel Mike Comrie.

Zdroj: Instagram/Hilary Duff

Hilary Erhard Duff je známa zo seriálu Lizzie McGuire (2001 - 2004) či snímok ako Dvanásť do tucta (2003), Popoluškin príbeh (2004), Nikdy to nevzdávaj (2004), Dokonalý chlap / Pán Božský (2005) alebo Miliónové kočky (2006).

V súčasnosti účinkuje v seriáli Younger (2015). Na konte má päť štúdiových albumov - Santa Claus Lane (2002), Metamorphosis (2003), Hilary Duff (2004), Dignity (2007) a Breathe In. Breathe Out. (2015). Všetky s výnimkou prvého sa dostali do prvej päťky amerického rebríčka Billboard 200.