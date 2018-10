Hviezda zo slávneho hororu sa 60-tky nebojí: Aha, ako sa vyprsila!

Jamie Lee Curtis oslávi 22. novembra okrúhle 60. narodeniny, avšak na červenom koberci vie spraviť rozuch rovnako, ako jej mladšie kolegyne. Potvrdila to na slávnostnej premiére filmu Halloween, na ktorú prišla nahodená v outfite s poriadne hlbokým výstrihom. Niet pochýb, že do očí sa jej pozeral málokto.

Vyprsená herečka si pozornosť značne užívala. Na všetky strany rozdávala úsmevy a každému bolo jasné, kto je hviezdou večera.

Halloween je pokračovaním príbehu o Laurie, ktorá pred 40 rokomi ako jedna z mála prežila vyčínanie masového vraha. Hoci on skončil za mrežami, ona žije v ústraní a je ním priam posadnutá. Teda skôr myšlienkou na to, že by sa raz mal dostať na slobodu. Asi dedukujete správne, že sa mu to podarí...Mimochodom, film Halloween je možné oddne vidieť aj v našich kinách.

Jamie Lee Curtis sa predviedla v outfite s takýmto hlbokým výstrihom. Zdroj: SITA

Jamie Lee Curtis bola stredobodom pozornosti a značne si to užívala. Zdroj: SITA