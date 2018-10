Tri deti a NEVERA: Manželstvo českého speváka iba vyzeralo idylicky!

Tomáš Klus sa prezentuje ako človek, čo žije v harmónii s prírodou, okolím aj sebou samým. Nebolo to tak evidentne vždy a aj on má na svojom konte činy, ktoré sa za dobré a správne označiť nedajú.

Ako najnovšie priznal, jednu z chýb robil aj vo vzťahoch a k láske sa správal ako nevedomý sebec. Podviedol vraj úplne všetky priateľky, čo sa nebude určite ľahko čítať ani speváčke Ewe Farnej, ktorá je dnes už vydatou pani, no s Klusom prežila okamihy, ktoré vtedy pokladala za šťastné.

Nevera neobišla ani jeho navonok veľmi harmonicky pôsobiace manželstvo, v ktorom sa narodili už tri deti. „Prakticky od škôlky som konštantne podvádzal všetky priateľky, vrátane mojej ženy. Jej odpustenie sa mi stalo oslobodením a dalo mi pochopiť, že pravda, pravosť alias nebojácna autentickosť, prijatie toho, kto som, so všetkým, čím som doteraz bol, a vedomé prijatie toho, že čo zasadím, to zožnem, je jedinou možnou cestou k šťastiu a že rodina, teda to, čo mám doma, je podobou toho môjho šťastia,” vyznal sa spevák na Instagrame.

Celý spevákov status ale v skutočnosti mieril na aktuálnu spoločenskú situáciu a správanie politikov, ktorí by sa podľa neho tiež mali prebudiť a priznať si chyby. A ľudia by podľa neho mali povedať jasné nie všetkým skorumpovaným verejným činiteľom, ktorí v snahe udržať sa pri moci pľujú na všetkých čo poukážu na ich prešľapy.

Zdroj: Instagram TK

Mnoho svojich fanúšičiek ale Tomáš týmto priznaním k nevere sklamal. Jeho rodinu totiž považovali za idylickú a lásku skutočnú. Ako viaceré podotkli, Tamara ho musí šialene milovať, keď mu dokázala odpustiť.

Mnohí okamžite písali Tamare a vyjadrovali jej svoju podporu. Preto sa k tomu vyjadrila v dlhom statuse aj ona sama. Ako poznamenala, pokiaľ človeka viac boli srdce z možnosti, že by stratil osobu po svojom boku než z rany, ktorú mu daný človek zasadil, vtedy má možnosť odpustiť. A ona si zvolila cestu lásky namiesto ega.