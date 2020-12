Zostala s ním aj po nevere: Toto je dôvod, prečo manželka Tomáša Klusa neopustila!

Podľa Tamarinho septembrového príspevku na sieti Instagram sú spolu už sedem rokov a ona ďakuje za každý deň po Tomášovom boku. A to aj napriek tomu, že pred dvomi rokmi zverejnil priznanie, ako podvádzal každú svoju partnerku vrátane manželky.

Zdroj: Instagram TK

Mnohí ľudia sa doteraz obracajú na brunetku s otázkou, ako mohla niečo také prehryznúť a odpustiť. „Človek má pocit, že je koniec... koniec všetkého,” opísala svoje pocity Tamara. Lenže odchod od muža nebol pre ňu riešením. „Koniec je to len vtedy, keď srdce jedného už miluje niekoho ďalšieho,” tvrdí speváčka.

Keďže išlo len o úlet či úlety a nie lásku, dokázala ich vzťah zachovať. „Iba čas a to pekelne ťažké, ale zároveň nebesky skvostné vyletenie do vyššej perspektívy nám umožní dať veciam pochopenie, súcit a láskavosť. Len je to niekedy tak dlhá cesta...” uviedla s tým, že pokiaľ sa dvaja navzájom stále milujú, dokážu prekonať všetky búrky. Lebo o lásku sa oplatí bojovať. „Áno, bolí to... Bolí to tak, že niečo v nás umrie, ale v rovnakej chvíli sa niečo nové narodí... nová a oveľa väčšia vnútorná sila. Ale čo umrieť nikdy nesmie, je láska. Jazvy sa zahoja a aj keď nikdy nezmiznú, jedného krásneho dňa stratia vašu pozornosť, pretože cez tie krásne veci, ktoré spolu budete žiť, sa na ne už nebudete chcieť ohliadať,” napísala Tamara.