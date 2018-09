Slová milenky DJ-a Aviciiho (†28) trhajú srdce: Bolesť zaháňa adrenalínom, chľastom a sexom!

LOS ANGELES - Ubehol necelý pol rok o chvíle, keď si známy DJ Avicii (†28) siahol na život. V uplynulých dňoch by oslávil narodeniny a pri tej príležitosti si na neho zaspomínala aj jeho milenka Tereza Kačerová. Rodáčka z Českej republiky svojím vyjadrením mnohých prekvapila.

20. apríla obletela svet veľmi smutná správa, a to že švédsky DJ Avicii je mŕtvy. Ako vyšlo neskôr najavo, počas dovolenky v Ománe spáchal samovraždu. Tragická udalosť zasiahal hudobnú scénu, aj jeho rodinu a priateľov. Smrť mladého umelca niesla najhoršie asi jeho partnerka Tereza Kačerová, s ktorou vychovával jej syna.

V uplynulých dňoch by Avicii oslávil narodeniny. Tereza sa na instagrame zverila, ako tento deň prežívala. „Bolo to náročné. Bola som so synom a najlepšou kamarátkou v Mexiku, ale neodpočívala som. Bola som vystrašená z ľudí, ktorí ma objímali a chceli sa rozprávať. Bola som znechutená z mužov a nenávidela som každého, kto sa ku mne správal, akoby som bola v pohode. Bola som plná zlosti,” vyznala sa zo svojich pocitov česká modelka. Tiež dodala, že uchováva niektoré veci, ktoré jej milovaného partnera pripomínajú.

S obrovskou bolesťou sa Tereza vyrovnáva po svojom. „Už mesiace sa ju pokúšam zahnať adrenalínovým športom, alkoholom a sexom. Snažím sa zaplniť tú prázdnotu v mojom srdci. Ale pravdou je, že smútok neodišiel. Len sa ešte viac prehĺbil,” uviedla vo svojej výpovedi nešťastná plavovláska.