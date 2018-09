Párty plná sexi hviezd a tu zrazu... Brutálna bitka!

Cardi B a Nicki Minaj si skočili do vlasov.

Zdroj: SITA

NEW YORK - Tie sa teda predviedli! V piatok večer sa v rámci newyorkského týždňa módy konala párty, ktorú usporiadal magazín Harper's BAZAAR. Zúčastnilo sa jej množstvo celebritných krások a na slávnostnom koberci sa to hemžilo sexi outfitmi. O najšokujúcejší moment večera sa však postarali raperky Nicki Minaj () a Cardi B (), ktoré si poriadne skočili do vlasov.