Hudobný svet v šoku: Mladý talentovaný spevák zomrel za nejasných okolností

"Tragická strata Kylea prišla príliš skoro pre neho aj pre nás. Všetkých nás to zničilo. Budú nám chýbať jeho úsmevy, úprimnosť, starostlivosť o druhých a tiež jeho úžasný hudobný talent," napísali. "Rodina a kapela by sa radi poďakovali fanúšikom a hudobnej komunite za lásku a podporu," dodali. Zatiaľ nie je známe, ako spevák zomrel. Portál TMZ informoval, že ho 19. augusta hospitalizovali v Michigane a príčinu úmrtia určia po toxikologických testoch.

We Came as Romans vznikli v roku 2005 v meste Troy v Michigane. Kapela vydala päť albumov - To Plant a Seed (2009), Understanding What We've Grown to Be (2011), Tracing Back Roots (2013), We Came as Romans (2015) a Cold Like War (2017). V americkom rebríčku Billboard 200 sa najlepšie darilo počinu Tracing Back Roots, ktorý sa dostal na ôsme miesto. Na konte majú aj dve EP nahrávky z roku 2008 - Dreams a Demonstrations.