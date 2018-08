On sa kvôli nej rozviedol, teraz mu dala košom: Miranda Lambert sa rozišla s priateľom

NEW YORK - Americká country speváčka Miranda Lambert sa rozišla s Evanom Felkerom. Tridsaťštyriročná interpretka v rozhovore pre The Tennessean potvrdila, že je "šťastne nezadaná".

"Láska je niekedy náročná cesta a pre mňa je to ako jazda na horskej dráhe. No som naozaj vďačná za všetky vzostupy a pády, pretože z nich vzišlo niekoľko naozaj dobrých skladieb. Musíte jednoducho zobrať tie zlé veci a dať ich na papier a potom vyraziť v ústrety tým šťastným obdobiam," vyjadrila sa rodáčka z Longview v Texase.

Dvojica spolu randila od februára. Člen kapely Turnpike Troubadours podal 15 dní od prvého stretnutia so speváčkou žiadosť o rozvod s manželkou Staci Nelson. Pár rozviedli 17. augusta. Lambert predtým randila s kolegom Andersonom Eastom. V období 2011 až 2015 bol jej manželom spevák Blake Shelton.

Miranda Leigh Lambert sa v roku 2003 preslávila účinkovaním v speváckej súťaži Nashville Star, kde skončila na tretej priečke. Hudobníčka debutovala štúdiovkou Kerosene (2005). Vydala tiež albumy Crazy Ex-Girlfriend (2007), Revolution (2009), Four The Record (2011), Platinum (2014) a The Weight of These Wings (2016). Podarilo sa jej získať napríklad dve ceny Grammy.