Smutná správa z New Yorku: Svet opustil cenami ovešaný scenárista a dramatik Neil Simon

NEW YORK - Vo veku 91 rokov zomrel v nedeľu americký filmový scenárista a dramatik Neil Simon. Informovala o tom agentúra AP s tým, že Simon zomrel v nemocnici na Manhattane v New Yorku na komplikácie súvisiace so zápalom pľúc.

Simon je považovaný za najúspešnejšieho a najplodnejšieho amerického dramatika v druhej polovici 20. storočia. Za svoj život totiž napísal tri desiatky divadelných hier, približne rovnaký počet filmových scenárov a viacero libriet k operetám. Za svoje filmové scenáre, divadelné hry a ďalšie texty bol nominovaný na prestížne ceny Oscar či Tony, ktorý je aj viacnásobným nositeľom.

Simon sa stal aj laureátom Pulitzerovej ceny, a to za divadelnú hru Lost in Yonkers. Na jej základe vznikol neskôr rovnomenný film (v preklade: Stratení navždy). Simon získal aj cenu Marka Twaina za humor. Marvin Neil Simon sa narodil v roku 1927 v newyorskom Bronxe do židovskej rodiny. Začínal ako poslíček v podateľni spoločnosti Warner Brothers, veľmi rýchlo sa však prepracoval k písaniu skečov a neskôr i scenárov ku komediálnym seriálom pre rozhlas a televíziu.

Na newyorskom Broadwayi sa presadil už s prvou hrou: išlo o hru Come Blow Your Horn, ktorá sa dočkala 678 repríz a v roku 1963 podľa nej vznikol aj hollywoodsky film s Frankom Sinatrom v hlavnej úlohe. Za muzikál Little Me (1961) dostal Simon prvú nomináciu na cenu Tony a v roku 1963 sa etabloval hitom sezóny Bosé nohy v parku, po ktorej nasledovala filmová adaptácia, v ktorej hlavné úlohy hrali Robert Redford a Jane Fondová.

Neil Simon sa podieľal aj na tvorbe viacerých televíznych seriálov. O Simonovej smrti v nedeľu informoval jeho dlhoročný priateľ Bill Evans, ktorý dramatikovi v roku 2004 venoval obličku.