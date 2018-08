Slávna Češka v sexi šatách: Peťa, veď ti vidno až tam!

Petra Němcová má ako úspešná modelka precestované rôzne kúty sveta. Vždy sa ale rada vracia do rodnej krajiny. Dokazujú to aj jej príspevky na instagrame, z ktorých cítiť radosť, pohodu a spokojnosť. Kráska si nevie vynachváliť to, že si pochutnáva na čerstvo natrhanom ovocí zo záhrady, ale aj to, že vytiahne šaty zo svojej starej skrine.

Nevedno, či z nej vybrala aj kúsok, v ktorom vystavila na obdiv svoje božsky tvarované nohy. Isté však je, že pohľad na modelku v šatách s mega rázporkom zlepšil náladu mnohým jej fanúšikom.

„Wau! Vyzeráš ako princezná,” znel jeden z mnohých obdivných komentárov. „Krásne šaty na nádhernej žene,” nešetrili pochvalami ani ženy. Ako sa sexi outfit známej modelky páči vám?

Petra Němcová vyzerala v šatách s odvážnym rázporkom skvele. Zdroj: Instagram