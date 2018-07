Slávny spevák chcel definitívne skoncovať s kariérou: Jeho synovi (4) diagnostikovali rakovinu!

"Naozaj som si myslel, že sa k hudbe nikdy nevrátim. Rodina je to na čom záleží. Zdravie mojich detí je prvoradé. Vzťah s mojou rodinou, manželkou, mojou vierou - to je pre mňa jednoducho číslo jedna," povedal 42-ročný interpret.

Rodák z kanadského Burnaby tiež denníku priblížil svoje pocity, ktoré v súvislosti so synovou chorobou prežil. "Nehovorím o celom príbehu, dokonca ani priateľom, pretože to veľmi bolí. Je to môj chlapec. Je superhrdina, nemusí to znova a opakovane prežívať. Ale bol som v pekle," vyjadril sa umelec a dodal "Viete čo? Peklo sa zdalo byť naozaj milým miestom na dovolenku oproti tomu, kde som bol ja."

Bublého synovi Noahovi diagnostikovali rakovinu pečene v novembri 2016. Spevák však dávnejšie potvrdil, že zdravotný stav chlapca sa zlepšuje. Interpret má s Lopilato, ktorú si vzal v roku 2011, aj dvojročného syna Eliasa a v súčasnosti čakajú dcérku.

Michael Steven Bublé zatiaľ vydal deväť štúdioviek - BaBalu (2001), Dream (2002), Michael Bublé (2003), It's Time (2005), Call Me Irresponsible (2007), Crazy Love (2009), Christmas (2011), To Be Loved (2013) a Nobody But Me (2016), pričom s predposlednými štyrmi menovanými dobyl americký rebríček Billboard 200. Okrem toho má na konte tri koncertné nahrávky a deväť EP. Získal napríklad štyri ceny Grammy, trinásť Juno Awards či jednu American Music Award.