Komplikácie pár týždňov pred svadbou: Fiki Sulík zachraňuje, čo sa dá... Chýba mu kľúčový človek!

BRATISLAVA - Veľký deň Fikiho Sulíka a jeho snúbenice Viktórie sa neúprosne blíži. Zatiaľ čo väčšina párov pár týždňov pred sobášom doťahuje už len posledné detaily, u Sulíkovcov to vyzerá na poriadnu drámu! Fiki musel narýchlo riešiť problém, ktorý by vystrašil asi každú nevestu.
O tom, že kontroverzný syn známeho politika plánuje veľkolepú „taliansku“ svadbu plnú ľudí, dobrej nálady a zábavy, sa hovorí už od ich aprílových zásnub. Dvojica dokonca spečatila svoju lásku netradičným gestom, keď si na ruky nechala vytetovať svoje mená. Zdalo sa, že prípravy na augustový termín prebiehajú bez jediného zaváhania. Opak je však pravdepodobne pravdou!
Len pár týždňov pred plánovaným sobášom, ktorý sa má konať 22. augusta, prišla nečakaná facka. Fiki musel na sociálnej sieti vytiahnuť zbraň poslednej záchrany a osloviť svojich tisíce sledovateľov s dosť zúfalou výzvou. „Hľadám DJa, čo má čas 22.8.,“ objavilo sa nečakane v jeho príbehu na Instagrame.
Zostať bez človeka, ktorý sa má postarať o hudbu a atmosféru celého večera len krátko pred odpálením veselice, je pre väčšinu snúbencov doslova nočnou morou. Zostáva len dúfať, že Fiki nakoniec kvalitného DJ-a uloví a ich vysnívaná divoká párty neskončí tichou komornou večerou.
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