Toto je on! Thia Vittek ukázala priateľa: Koniec klamstvám o vzťahu s Oskim Baramim!

BRATISLAVA - Koniec tajnostiam! Thia Vittek ukázala priateľa, ktorého dlhší čas tajila. Lukáš ju sprevádzal nielen na dovolenke, kde mladá speváčka naberala sily, ale aj počas nakrúcania jej nového videoklipu.
Thia Vittek je talentovaná slovenská speváčka, herečka, tanečnica a dcéra bývalého úspešného futbalistu Róberta Vitteka a Patrície Vittekovej. Aktívne pôsobí v muzikálovom divadle, kde získala hlavné postavy v úspešných predstaveniach ako Rómeo a Júlia či Ôsmy svetadiel pod hlavičkou Divadla JANART. Popri divadle sa venuje aj vlastnej hudobnej tvorbe.
Pred novou divadelnou sezónou i štúdiom si však dopriala aktívny oddych a relax. „Pomohli mi tie prázdniny, potrebovala som trochu vypnúť. Cítim sa fajn,“ priznala vo videu na sociálnej sieti svojej mamy Patrície. Na svojom Instagrame sa zasa pochválila fotografiami, na ktorých sa medzi kamarátkami objavil aj mladý fešák. „To je jej priateľ, s ktorým chodí už dlho,“ dozvedeli sme sa zo zdroja blízkeho mladej speváčke.
„Nebudem sa k tomu vyjadrovať. Bola by som radšej, keby súkromie mojich detí ostávalo naozaj v súkromí…“ odpovedala Paťa na otázku ohľadom priateľa svojej dcéry. Vieme však to, že Lukáš bol aj na nakrúcaní nového videoklipu Thie a s hrdosťou sledoval priebeh práce. Stretol sa tam aj s bývalým priateľom Patrície Vittekovej, Michalom Nemtudom.
Zdroj z okolia mladej speváčky nám potvrdil aj to, že Thia nikdy nechodila s Oskim Baramim. Hoci bol ich vzťah prepieraný v médiách, údajne spolu nikdy netvorili pár. V každom prípade Thia hviezdi nielen na hudobnej scéne, ale aj po boku priateľa Lukáša. Viac foto nájdete vo FOTOGALÉRII.