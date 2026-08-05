Prílev migrantov v Španielsku sledoval aj Glück zo Smeru: Natočil dramatické VIDEO, zožal však kritiku!

BRATISLAVA - Nálady v spoločnosti pomerne zhustli po tom, ako sa tento týždeň na weboch objavili mrazivé zábery tisícov migrantov, ktorí prenikajú na územie Španielska. Dnes je už síce väčšina z nich vrátená späť, pričom viacerí z nich prišli pri tejto riskantnej akcii aj o život, no medzičasom sa na mieste v toľko skloňovanej španielskej Ceute zastavil aj koaličný poslanec Smeru-SD Richard Glück. Ten priniesol svoj priamy pohľad z terénu na aktuálny stav v tejto španielskej enkláve. Dočkal sa však výsmechu na internete.
Glück v pondelok 3. augusta na sociálnej sieti krátko po virálnych záberoch migrantov prenikajúcich do územia zverejnil video priamo z miesta, v ktorom tvrdí, že tamojšia situácia je dôsledkom politiky Progresívneho Slovenska a európskych progresívnych strán.
Zároveň svojsky poznamenal, že migranti budú podľa jeho slov „perfektným obohatením európskej kultúry“. "Zvyšok sú všetko dosť dobre stavaní muži, ktorí nechcú odísť a sú pripravení pokračovať ďalej do Európy. Takto nejak vyzerá výsledok politiky progresívneho Slovenska a všetkých progresívcov v EÚ," hovorí vo videu politik.
Vo videu tiež vyhlásil, že ak chcú voliči, aby Slovensko vyzeralo podobne ako Ceuta, "stačí vo voľbách voliť PS“.
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Prišla reakcia opozície
Progresívne Slovensko sa voči vyjadreniam politika ostro ohradilo a odmieta, že by presadzovalo otvorené hranice. Strana vraj deklaruje podporu zodpovednej migračnej politike založenej na jasných pravidlách. Zároveň podporila nové európske pravidlá pre návraty migrantov a udalosti v Ceute označila za vážny pokus o narušenie bezpečnosti a územnej integrity Španielska aj Európskej únie.
"Je úplne v poriadku mať obavy a nebyť v pohode s tým, keď vidíte, ako tisíce ľudí bez povolenia prekračujú naše hranice v situácii, kedy v susednom štáte zjavne neprebieha žiadna vojna, alebo nejaká iná katastrofa. Mám ich aj ja, má ich každý a nemá byť hanbou to priznať. Veď štát si platíme, aby nás chránil aj napríklad v takejto situácii. Z Ceuty sa migranti do EÚ nedostanú. Ceuta je pri Maroku. Ľudia odtiaľ nemôžu len tak prísť na kontinent (do EÚ) - sú tam prísne kontroly a Ceuta má špeciálny status v rámci Schengenu už od roku 1990," ubezpečila poslankyňa PS Zuzana Števulová.
Politika vysmiala populárna stránka na sociálnej sieti
Netrvalo dlho a na Glückovo video reagovala verejnosť, vrátane známej stránky Jednoduché odpovede na hlúpe komentáre. Poslancovi osviežili pamäť výrokom jeho straníckeho šéfa, kde počas pracovnej cesty pomerne nedávno vyhlásil, že Uzbekistan je vraj pripravený poskytnúť 200-tisíc pracovníkov, ktorí by mohli pracovať v zahraničí. Populárnym sa stal aj výrok, že pre Slovensko by mohol byť "Uzbekistan bránou do Afganistanu".
Fico to v tom čase povedal s tým, že len Slovensko potrebuje 150-tisíc kvalifikovaných pracovných síl. Migranti by navyše podľa stránky na Slovensko neprišli, ani keby ich Šimečka sám prosil. Podľa nich migranti hľadajú skôr "sociálne a ekonomicky vyspelé krajiny".
Pri pokuse prekročiť hranice zahynulo 77 ľudí
Na 77 v utorok vzrástol počet migrantov, ktorí zahynuli pri pokuse dostať sa z Maroka do španielskej exklávy Ceuta na severoafrickom pobreží.
Mnohí migranti sa utopili, keď sa 30. júla pokúsili preplávať okolo hraničnej bariéry. Španielsky orgán zodpovedný za identifikáciu tiel, zložený z forenzných expertov a odborníkov z Občianskej gardy, uviedol vo vyhlásení, že úrady v Ceute vytiahli z mora 79 tiel. Dve z nich však objavili ešte 29. júla a skoro ráno 30. júla, ešte pred náporom tisícov migrantov.
Forenzní experti vykonali 77 pitiev a na základe odtlačkov prstov identifikovali dve osoby, ktoré už boli v Španielsku zaregistrované. Celkovo podľa Madridu do Ceuty preniklo 72.000 ľudí, z ktorých sa približne 70.000 už vrátilo späť do Maroka. Tí, ktorí v exkláve zostali, sa stretli s obmedzeným prístupom k ubytovaniu, jedlu, vode a hygiene.
Podľa agentúry AP migračnú vlnu do Ceuty podnietili fámy na internete i nepochopenie nových právnych opatrení v Španielsku.