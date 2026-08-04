Bývalá markizáčka provokuje: Wauuu... v bikinách ukázala, čo na obrazovkách nebolo nikdy vidieť!

GRÉCKO - Janka Slačková si užíva letnú dovolenku v Grécku a fanúšikov potešila odvážnymi zábermi v dvojdielnych plavkách. Bývalá markizáčka ukázala postavu, ktorú na televíznych obrazovkách často nebolo vidieť.
Janka Slačková patrí medzi známe tváre slovenského šoubiznisu. Diváci si ju pamätajú najmä ako moderátorku televízie Markíza, kde pôsobila v relácii Teleráno. Okrem moderovania sa venuje aj modelingu a objavuje sa v rôznych mediálnych projektoch. Jej príjemný a nezameniteľný hlas však dobre poznajú aj poslucháči rádia, kde sa takisto dlhodobo venuje moderátorskej práci.
Tentoraz však zaujala fanúšikov najmä dovolenkovými zábermi z Grécka, kde si užíva slnko, oddych a chvíle pri mori. K fotografiám v dvojdielnych plavkách pridala aj krátky, no výstižný odkaz. „Milujem Grécko a pocit víťazstva vo faraónovi,“ napísala Janka, pričom jej fanúšikovia okamžite ocenili letnú atmosféru záberov aj jej prirodzenosť.
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