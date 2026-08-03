Kuly oslávil 55 rokov a hovorí o chybách z minulosti: Mať tak 30 rokov a dnešný rozum, tak...

MALACKY - Obľúbený spevák Mário Kuly Kollár nedávno oslávil 55. narodeniny a s oslavou prišlo aj bilancovanie. A zdá sa, že keby vedel vrátiť čas, mnohé by bolo inak!
Frontman skupiny Desmod Mário Kuly Kollár to vie na pódiu poriadne roztočiť, no oslava polookrúhleho jubilea prebehla skôr skromne a bez veľkých výstredností. „S kamarátmi sme boli medzi koncertmi v Španielsku, tak to len tak trošku niečo kopli do seba a bolo po oslave,“ prezrádza s úsmevom spevák, no s nadhľadom dopĺňa, že pribúdajúce roky predsa len pociťuje: „Na kĺboch som to zaregistroval. Človek ťažšie vstáva ráno, ale potom, keď sa rozbehnem, tak je dobre.“
Ani Kuly sa však netají tým, že ho občas prenasleduje myšlienka na návrat do mladosti. „Koľkokrát premýšľam nad tým, že to by bola super vec, že by som mal tridsať rokov, ale tento rozum. Niektoré veci by som určite zmenil,“ prezrádza otvorene líder populárnej kapely. Minulosť ho však už netrápi: „Všetko prebolelo a je tak, ako má byť.“ A všetko je tak ako má byť aj v hudbe, nakoľko Kuly s kapelou nezaháľajú ani počas leta. A hoci spočiatku zatĺkal, napokon zo speváka vyšlo, že pre fanúšikov chystajú obrovské prekvapenie!
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