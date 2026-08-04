Drzá krádež v Bardejove: Z rodinného domu zmizli cennosti za takmer 300-tisíc eur!

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BARDEJOV - Polícia v Bardejove vyšetruje prípad zločinu krádeže spáchaného v súbehu s trestným činom porušovania domovej slobody, ku ktorému došlo v období od 15. júla do 2. augusta. Páchateľ z rodinného domu v Bardejove odniesol trezor, značkové hodinky, zlaté šperky, zlato aj finančnú hotovosť. Majiteľ vyčíslil spôsobenú škodu na približne 295.300 eur. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, páchateľ vstúpil na oplotený pozemok rodinného domu a cez okno, ktoré otvoril vošiel dnu. „Dom prehľadal. Odniesol si trezor, pánske hodinky rôznych značiek, zlaté šperky i samotné zlato, ako aj finančnú hotovosť,“ povedala Ligdayová.