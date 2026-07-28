Zámena manželiek vo vile u Kollára: Expolitik sa novou favoritkou a ďalšími deťmi už netají!

BRATISLAVA - Akoby vystrihnuté zo Zámeny manželiek. Ešte donedávna trávila čas v Kollárovej luxusnej vile Laura Vizváryová so synom Abnerom, dnes ju vystriedala Ľudmila Kudriová s ich tromi spoločnými dcérami.
Expolitik Boris Kollár sa už svojou novou rodinnou pohodou netají. Po rozchode s Laurou Vizváryovou, s ktorou má syna Abnera, trávi čoraz viac času po boku Ľudmily Kudriovej. Tá mu pred niekoľkými mesiacmi priviedla na svet ďalšie dieťa a zdá sa, že práve ona je dnes ženou, ktorá zohráva v jeho živote významnú úlohu.
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S kolotočiarkou má Kollár spolu už tri dcéry. Tie si aktuálne naplno užívajú letné prázdniny v jeho luxusnej haciende neďaleko bratislavského Slavína, kde nechýba ani veľký bazén. Práve odtiaľ sa teraz na sociálnych sieťach objavili zábery, ktoré hovoria samy za seba. Ešte donedávna patrila táto honosná vila predovšetkým Laure Vizváryovej a ich spoločnému synovi Abnerovi.
Po rozchode sa však situácia zmenila a dnes je zrejmé, že priestory si užíva najmä Ľudmila Kudriová so svojimi troma dcérkami, ktoré má s Borisom Kollárom. Prvé letné momenty z vily pritom zverejnila už začiatkom júna samotná Ľudmila. Na fotografiách ukázala, ako si s deťmi vychutnáva slnečné dni pri bazéne.
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Tentoraz však dal jasne najavo, kto je momentálne súčasťou jeho každodenného života, aj samotný Boris Kollár. Na svojom profile zdieľal fotografiu rozšantených dievčatiek vo vode, ktoré si bezstarostne užívajú horúce letné dni. FOTO nájdete v galérii.