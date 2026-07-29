Tragický deň v Tatrách: Výstup na Rysy sa stal pre turistu osudným, pomôcť mu už nedokázali

VYSOKÉ TATRY - Záchranárske zložky zasahovali v utorok vo vysokohorskom teréne Tatier pri mimoriadne vážnom incidente. Počas výstupu na Rysy skolaboval zahraničný turista, u ktorého došlo k náhlemu zastaveniu obehovej sústavy. Napriek okamžitej reakcii svedkov a rozsiahlej lekárskej starostlivosti sa ho zachrániť nepodarilo.
K udalosti došlo na turistickom chodníku na poľskej strane Tatier. Zahraničný návštevník počas výstupu na Rysy náhle stratil vedomie v dôsledku zastavenia krveného obehu. Náhodní svedkovia incidentu ihneď zareagovali, privolali horskú službu a do príchodu profesionálov začali s resuscitáciou.
Na miesto boli urýchlene vyslaní záchranári z poľskej Tatranskej dobrovoľníckej záchrannej služby (TOPR). Ako potvrdil službukonajúci záchranár Kamil Suder pre tvn24, tímu sa napriek pokročilým zdravotníckym úkonom a maximálnemu úsiliu obnoviť životné funkcie muža nepodarilo. Záchranári následne transportovali telo zosnulého spolu s jeho priateľkou vrtuľníkom do Zakopaného.
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Trasa na Rysy z poľskej strany patria k najnáročnejším značeným chodníkom v celej oblasti Tatier. Vedie od Morského Oka cez Czarny Staw pod Rysami a pokračuje strmým skalnatým terénom, ktorý je na mnohých úsekoch zaistený reťazami. V horskej oblasti navyše panujú komplikované podmienky. Po predošlých dažďoch sú skalnaté úseky mokré a mimoriadne šmykľavé, pričom v lesných pasážach sa tvorí blato. Bližšie podrobnosti o národnosti či veku zosnulého turistu úrady nateraz nezverejnili.