Veľké napätie v americkom Fede: Úroky zostávajú bez zmeny! Šéf čelí obrovskej vzbure

WASHINGTON - Americká centrálna banka (Fed) v súlade s očakávaniami nezmenila nastavenie menovej politiky. Rozhodnutie menového výboru (FOMC) však nebolo jednomyseľné, pričom traja členovia, ktorí dlhodobo upozorňujú na pretrvávajúce inflačné riziká, hlasovali za zvýšenie sadzieb. Informuje na základe správy CNBC.
FOMC pomerom hlasov 9 ku 3 ponechal kľúčovú úrokovú sadzbu v pásme 3,5 % až 3,75 %, kde sa nachádza od decembra 2025. Za sprísnenie (o štvrť percentuálneho bodu) menovej politiky hlasovali šéfovia regionálnych pobočiek Fedu, Beth Hammacková z Clevelandu, Neel Kashkari z Minneapolisu a Lorie Loganová z Dallasu. Práve oni v poslednom období najotvorenejšie hovorili o tom, že FOMC by mal sadzby zvýšiť, keďže inflácia sa už viac ako päť rokov drží nad dvojpercentným cieľom Fedu.
Nesúhlasné hlasy predstavujú prvú významnejšiu výzvu pre šéfa Fedu Kevina Warsha, ktorého neochota poskytovať jasné signály o budúcom smerovaní menovej politiky viedla pred zasadnutím k nezvyčajne vysokej miere neistoty na finančných trhoch.
Vyhlásenie FOMC bolo takmer totožné s textom zverejneným po predchádzajúcom zasadnutí menového výboru (17. 6.). Predstavitelia Fedu opäť uviedli, že „ekonomická aktivita rastie solídnym tempom napriek zvýšenej neistote, ktorá čiastočne súvisí s konfliktom na Blízkom východe.“ Vyhlásenie zároveň konštatuje, že rast zamestnanosti „držal krok s rastom pracovnej sily a miera nezamestnanosti sa výraznejšie nezmenila“, a to aj napriek tomu, že počet ekonomicky aktívnych obyvateľov v USA sa znížil. Rovnako ako v júni sa vyhlásenie končí vetou: „Výbor zabezpečí cenovú stabilitu.“