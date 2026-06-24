Ela z Farmy sa ukázala po plastike pŕs: Fíha, to sú ale bomby!

KOŠICE - Ela z Farmy podstúpila v máji zväčšenie pŕs. Po mesiaci od operácie sa už ukázala v plnej paráde a fanúšikom doslova vyrazila dych. Nový dekolt je neprehliadnuteľný!
Bývalá účastníčka reality šou Farma sa netají tým, že po návrate do bežného života prešla výraznou premenou. Počas pobytu na statku totiž pribrala približne 11 kilogramov, no následne sa jej podarilo schudnúť a dostať sa späť do formy. Ako však mnohé ženy dobre vedia, pri výrazných výkyvoch hmotnosti sa nemení len postava, ale často aj tvar a objem pŕs.
Práve to mohlo byť jedným z dôvodov, prečo sa Ela rozhodla pre estetický zákrok. Pri väčšom úbytku váhy totiž prsníky môžu stratiť svoju plnosť, pevnosť či pôvodný tvar, keďže sú vo veľkej miere tvorené tukovým tkanivom. Zväčšenie pŕs tak pre mnohé ženy predstavuje spôsob, ako získať späť stratené sebavedomie a dosiahnuť vzhľad, s ktorým sú spokojné.
Hoci Ela zatiaľ oficiálne neprezradila žiadne detaily o samotnej operácii a neuviedla ani veľkosť implantátov, výsledok už stihla ukázať na sociálnych sieťach. Zverejnila fotografiu svojej premeny a fanúšikovia si okamžite všimli výrazný rozdiel. Nový dekolt pôsobí oveľa plnšie a rozhodne patrí medzi zmeny, ktoré sa nedajú prehliadnuť. Podľa reakcií sledovateľov sa zdá, že s výsledkom je spokojná nielen samotná Ela, ale aj jej fanúšikovia. Jedno je však isté – dala si spraviť poriadne bomby! Veď pozrite.
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