FOTO Tragická zrážka v okrese Trebišov! Motorkár (†55) po náraze do auta podľahol zraneniam

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)
TREBIŠOV - Tragická dopravná nehoda sa stala v stredu popoludní v okrese Trebišov. Podľa doterajších zistení došlo k zrážke osobného motorového vozidla zn. Škoda Superb a motocykla. „Päťdesiatpäťročný motocyklista utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol,“ informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti.
Vo vozidle sa okrem vodiča nachádzali aj dvaja spolujazdci. Jedna osoba utrpela ľahké zranenia a previezli ju do nemocnice. Dychová skúška aj orientačný test na prítomnosť drog boli u vodiča auta negatívne. „Presné príčiny, okolnosti vzniku dopravnej nehody aj miera zavinenia sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ uviedla polícia.
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)