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Požiar v Horných Opatovciach sa rýchlo rozšíril: Hasiči bojujú s plameňmi na skládke odpadu

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor﻿)
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TASR

ŽIAR NAD HRONOM - V Žiari nad Hronom hasiči aktuálne zasahujú pri požiari skládky komunálneho odpadu v Horných Opatovciach. Informoval o tom Matúš Kondela z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici.

Ako uviedol, dymenie zo skládky odpadov o rozlohe štyri krát štyri metre bolo na tiesňovú linku nahlásené krátko po 16.00 h, hasiči neskôr prieskumom zistili, že ide o požiar o rozlohe desať krát 15 metrov.

Na mieste zasahovalo podľa Kondelu 15 príslušníkov HaZZ a deväť dobrovoľných hasičov zo Žiaru nad Hronom a z obci Vyhne s deviatimi kusmi hasičskej techniky.

Viac o téme: OdpadPožiarSkládkaŽiar nad HronomHasičský a záchranný zbor (HaZZ)
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