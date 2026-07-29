Požiar v Horných Opatovciach sa rýchlo rozšíril: Hasiči bojujú s plameňmi na skládke odpadu

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)
ŽIAR NAD HRONOM - V Žiari nad Hronom hasiči aktuálne zasahujú pri požiari skládky komunálneho odpadu v Horných Opatovciach. Informoval o tom Matúš Kondela z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici.
Ako uviedol, dymenie zo skládky odpadov o rozlohe štyri krát štyri metre bolo na tiesňovú linku nahlásené krátko po 16.00 h, hasiči neskôr prieskumom zistili, že ide o požiar o rozlohe desať krát 15 metrov.
Na mieste zasahovalo podľa Kondelu 15 príslušníkov HaZZ a deväť dobrovoľných hasičov zo Žiaru nad Hronom a z obci Vyhne s deviatimi kusmi hasičskej techniky.