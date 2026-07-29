Krvavý útok žraloka: VIDEO Potápač nakrútil, ako sa mu zahryzol do nohy!

SUVA – Novozélandský influencer Henry Gibbs zverejnil desivé zábery okamihu, keď na neho počas potápania pri Fidži zaútočil žralok. Muž utrpel vážne zranenie nohy a absolvoval štyri operácie, napriek tomu tvrdí, že voči šelme necíti hnev. Skôr priznáva vlastnú chybu a dúfa, že jeho skúsenosť pomôže zachrániť životy ďalších potápačov.
Útok zachytila kamera
K incidentu došlo 18. júla počas Gibbsovho prvého potápania pri Fidži. Novozélanďan sa venoval podmorskému lovu rýb, keď si spolu s ďalšími potápačmi všimol sivého útesového žraloka. Zviera spočiatku krúžilo pod nimi, no jeho správanie sa postupne zmenilo. Henry Gibbs vo svojom príspevku na sociálnych sieťach uviedol, že žralok začal robiť tesné kruhy, pôsobil čoraz nepokojnejšie a napokon vysokou rýchlosťou vyplával priamo proti nemu. Celý útok zachytila kamera, ktorú mal pri sebe.
Na videu je vidieť, ako sa žralok zahryzne do jeho pravej nohy. Gibbs po útoku kričí od bolesti a jeho priatelia Colby a Dan ho okamžite vytiahli z vody, poskytli mu prvú pomoc a urýchlene ho previezli do nemocnice.
Štyri operácie a transplantácia kože
Influencer utrpel vážne poranenie nohy. Lekári ho museli operovať štyrikrát a podstúpil aj transplantáciu kože. Napriek rozsahu zranení sú prognózy priaznivé.
„Cítim sa neuveriteľne šťastný, že mám stále nohu, plnú funkciu chodidla a že sa zotavujem. Po štyroch operáciách a transplantácii kože to vyzerá, že sa úplne uzdravím, za čo som nesmierne vďačný,“ napísal Gibbs.
Žraloka neobviňuje
Hoci útok mohol skončiť tragicky, Novozélanďan tvrdí, že voči zvieraťu necíti nenávisť.
„Voči žralokovi necítim žiadnu zášť. Bol som v jeho prostredí a lovil jeho potravu. Bola to zlá zhoda okolností,“ uviedol. Dodal, že chce zverejniť zábery aj preto, aby sa z jeho skúsenosti poučili ostatní potápači.
Podľa jeho slov mohli žraloka vyprovokovať zvuky člna, harpún alebo zvýšený pohyb vo vode. Presnú príčinu útoku však nevie vysvetliť.
Priznal vlastnú chybu
Gibbs po útoku otvorene priznal, že podcenil varovné signály.
„Keď sa správanie žraloka začne meniť, treba ponor okamžite ukončiť. Spätne viem, že to bol jasný signál. Nikdy som si nemyslel, že žralok tejto veľkosti môže predstavovať veľké riziko. To bola chyba,“ napísal.
Ostatným potápačom odporučil, aby nepodceňovali ani menšie druhy žralokov, sledovali ich správanie a v tropických vodách zvážili nosenie jednofarebných čiernych neoprénov namiesto maskovacích vzorov, ktoré podľa neho môžu zvyšovať záujem sivých útesových žralokov.