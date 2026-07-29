Alergici, zbystrite pred dovolenkou: TIETO chyby vám môžu pokaziť celý výlet

BRATISLAVA - Alergici by sa mali pred cestovaním predzásobiť antialergickými liekmi. V prípade strednej alebo ťažšej alergie by mali mať špecialistom zostavený individuálny plán liečby, ak by sa prejavy alergie zhoršili. Dôležité je tiež na výlete či dovolenke dodržiavať režimové opatrenia. Odporúča to prezident Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie (SSAKI) Miloš Jeseňák.
„Hlavný princíp je, aby alergik myslel na to, že potrebuje svoju antialergickú liečbu. To znamená, má sa predzásobiť antialergikami, či už v podobe kvapiek, sprejov. Ak je to stredne ťažký alebo ťažký alergik, mal by mať aj svoj individuálny plán zostavený špecialistom, ktorý povie, keď sa napríklad astma alebo atopická dermatitída výrazne zhorší, čo má pacient urobiť, aké lieky si má nasadiť,“ vysvetlil odborník.
Dôležité je tiež dodržiavať na dovolenke režimové opatrenia. Vyhýbať sa treba napríklad jedlám, ktoré alergikovi škodia a neexperimentovať s exotickými a cudzími potravinami. Pacienti s atopickým ekzémom by nemali zabúdať chrániť pokožku prostriedkami s ochranným faktorom a nevystavovať sa slnku v čase, keď je slnečné žiarenie najsilnejšie. Po kúpaní v slanej alebo chlórovej vode je dôležité pokožku dôkladne umyť a nanovo natrieť opaľovací krém.
Pri výbere ubytovania SSAKI odporúča zvoliť izby bez prítomnosti plesní, cigaretového dymu či alergénov domácich zvierat. Možno tak podľa odborníkov výrazne znížiť riziko zhoršenia alergických ťažkostí. Varujú aj pred používaním klimatizácie v interiéri alebo v aute. „Môže vysušovať sliznice a zhoršiť nepríjemné príznaky. Pomáha pravidelné vetranie, hydratácia a primeraná teplota,“ vysvetlili.