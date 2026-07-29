Známi influenceri spojili sily pre dobrú vec: Ich kampaň už zasiahla milióny ľudí

BRATISLAVA - Sociálne siete nemusia byť len miestom zábavy. Hanka Stanczová, Bergino a Jovinečko sa spojili s občianskym združením TAMITOS a spustili kampaň, ktorá upozorňuje na život rodín s deťmi s autizmom. Za krátky čas oslovila už viac ako dva milióny ľudí.
Za občianskym združením TAMITOS nestojí marketingový nápad, ale skutočný životný príbeh rodičov, ktorým po diagnostikovaní autizmu ich dcéry obrátil život naruby. Popri náročnej starostlivosti sa denne stretávali s vysokými nákladmi na terapie, množstvom administratívy aj nepochopením okolia. Práve preto sa rozhodli založiť organizáciu, ktorá dnes pomáha ďalším rodinám s podobným osudom.
Na ich myšlienku nadviazali aj známe tváre slovenských sociálnych sietí Hanka Stanczová, Bergino a Jovinečko, ktorí sa zapojili do kampane „Lajky, ktoré pomáhajú“. Jej cieľom je nielen šíriť osvetu o autizme, ale aj premeniť silu sociálnych sietí na konkrétnu pomoc rodinám. Každé pozreté video, zdieľanie či interakcia pomáha dostať tému autizmu k širšej verejnosti a zároveň motivuje partnerov projektu podporovať rodiny prostredníctvom finančnej pomoci. Kampaň tak ukazuje, že aj zdanlivo malé gesto môže mať veľký význam.
Do projektu sa zapojila aj influencerka Hanka Stanczová, ktorú myšlienka oslovila aj ako mamu troch detí. „Som mamou troch detí a viem, že každé dieťa si zaslúži rovnakú šancu byť prijaté, pochopené a milované. Práve preto ma projekt TAMITOS oslovil od prvého momentu. Nejde len o finančnú pomoc. Ide o to, aby sme ako spoločnosť začali viac rozumieť rodinám, ktoré žijú s autizmom každý jeden deň. Ak dokážeme silu sociálnych sietí premeniť na skutočnú pomoc a zároveň šíriť empatiu, potom má naša práca skutočný zmysel,“ uviedla.