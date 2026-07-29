Dráma počas 11-hodinového letu: Ochoreli všetci traja piloti, jeden skončil na kyslíku! Vyšetrujú hotel

LONDÝN – Na palube pravidelného letu z Indie do Británie nastala mimoriadne nebezpečná situácia. Počas viac ako desaťhodinového letu sa postupne urobilo nevoľno všetkým trom pilotom. Jeden z nich bol natoľko zoslabnutý, že ho vyradili zo služby a musel byť na kyslíku.
Prvý pilot už nedokázal pokračovať
Nezvyčajný incident sa odohral 22. júla na linke British Airways BA276 z indického Hajdarábádu do Londýna. Britský denník The Times ako prvý informoval, že počas letu sa zdravotné problémy objavili u všetkých troch pilotov, ktorí mali na starosti Boeing 777-200ER.
Najvážnejšie zdravotné komplikácie postihli jedného z prvých dôstojníkov. Vo výške približne 9-tisíc metrov bol podľa interných postupov vyhlásený za nespôsobilého vykonávať službu, dostal kyslík a zvyšok letu už nezasahoval do riadenia lietadla.
Príznaky sa objavili aj u zvyšných dvoch pilotov
Zvyšní dvaja piloti napriek zhoršujúcemu sa zdravotnému stavu bezpečne dokončili viac ako desať a pol hodiny trvajúci let na londýnske letisko Heathrow. Ich zdravotný stav sa však podľa dostupných informácií po pristátí ešte zhoršil a všetkých troch vyšetrili lekári.
Podľa denníka The Times jeden z pilotov po pristátí absolvoval približne 12-hodinovú operáciu. British Airways bližšie neuviedli, aký zákrok podstúpil ani či priamo súvisel s udalosťou počas letu.“
Magazín People uviedol, že prvého dôstojníka po pristátí previezli do nemocnice, zatiaľ čo ďalších dvoch pilotov ošetrili zdravotníci. British Airways zdôraznili, že bezpečnosť letu nebola počas celej udalosti ohrozená.
Vyšetrovanie smeruje k hotelovým raňajkám
Prvotné zistenia naznačujú, že príčinou zdravotných problémov mohla byť otrava jedlom. Všetci traja piloti totiž pred odletom nocovali v rovnakom hoteli v Hajdarábáde a podľa dostupných informácií jedli rovnaké raňajky vrátane balenej vody dodanej externým dodávateľom.
Denník Times of India informoval, že British Airways už začali interné vyšetrovanie a preverujú nielen pôvod potravín, ale aj hygienické podmienky v hoteli, kde posádky pravidelne bývajú. Aerolinky zároveň zvažujú zmenu ubytovania svojich zamestnancov v indickom meste.
Piloti zvyčajne nejedia rovnaké jedlá
Leteckí odborníci upozorňujú, že aerolinky bežne prijímajú opatrenia, aby sa podobným situáciám vyhli. Piloti si často objednávajú odlišné jedlá alebo ich dostávajú z rôznych šarží práve preto, aby prípadná otrava jedlom nepostihla celú posádku naraz.
Britská Asociácia leteckých pilotov (BALPA) uviedla, že po incidente spolupracuje s British Airways na preverení podmienok ubytovania posádok a na prijatí opatrení, ktoré znížia riziko podobných udalostí v budúcnosti.