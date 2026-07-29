FOTO Dara Rolins ukázala hniezdočko lásky s Nedvědom: Ich vysnívaný dom rastie ako z vody!

PRAHA - Známa speváčka Dara Rolins a jej snúbenec Pavel Nedvěd si plnia sen o spoločnom bývaní. Speváčka sa pochválila novým záberom z rozostavaného domu v Prahe a je jasné, že práce napredujú míľovými krokmi.
Dara Rolins a Pavel Nedvěd tvoria pár od roku 2021 a patria medzi najznámejšie dvojice česko-slovenského šoubiznisu. Začiatkom roka 2025 oznámili zásnuby a odvtedy postupne budujú svoju spoločnú budúcnosť. Okrem luxusnej vily pri talianskom jazere Lago Maggiore vzniká aj ich nový dom v pražskej Šárke.
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Pražské bývanie pritom nie je jediným miestom, ktoré si známy pár buduje. Už niekoľko rokov pracujú aj na luxusnej vile v talianskom Tronzane pri jazere Lago Maggiore. Výstavba tam bola náročná najmä pre členitý skalnatý terén, no Dara už skôr uviedla, že dom sa blíži k dokončeniu a sťahovanie plánujú po lete.m Speváčka zároveň vysvetlila, že napriek životu medzi viacerými krajinami nechcú Českú republiku opustiť. Práve preto vzniká aj ich spoločný dom v Prahe.
S novou etapou života súvisí aj jej doterajšia vila v Tuchoměřiciach, ktorú začala stavať ešte počas vzťahu s raperom Rytmusom. Túto nehnuteľnosť sa rozhodla ponúknuť na predaj. „V Tuchoměřiciach sme prežili krásnych desať rokov, ale život ide ďalej. Staviame na všetkých frontoch, v Taliansku aj v Čechách,“ povedala predčasom speváčka. Zdá sa tak, že Dara a Nedvěd vstupujú do novej životnej kapitoly. Ich spoločné bývanie postupne naberá reálne kontúry a fanúšikom speváčka dovolila nahliadnuť aspoň do malej časti toho, čo spolu pripravujú.
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