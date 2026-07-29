Zomrel známy DJ (†50): Našli ho mŕtveho v byte!

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PARÍŽ - Svet elektronickej hudby zasiahla tragická správa. Vo veku 50 rokov zomrel francúzsky DJ.
Hudobný svet zasiahla smutná správa. Vo veku 50 rokov zomrel francúzsky DJ a producent Kavinsky, ktorý sa preslávil ikonickou skladbou Nightcall. Tú poznajú fanúšikovia najmä z úspešného filmu Drive. Hudobníka, vlastným menom Vincent Belorgey, našli bez známok života v jeho parížskom byte. Informovali o tom francúzske médiá BFM TV a Le Figaro.
Okolnosti jeho úmrtia momentálne preverujú vyšetrovatelia. Parížska prokuratúra potvrdila, že sa prípadom zaoberá, no podľa prvotných zistení záchranárov sa na mieste nenašli žiadne známky cudzieho zavinenia ani iné podozrivé okolnosti. Presnú príčinu smrti zatiaľ úrady nezverejnili.
DJ Kavinsky (Zdroj: Getty Images/ Foc Kan/WireImag)