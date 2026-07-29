Audi predstavilo novú vlajkovú loď: Bude sa vyrábať na Slovensku, FOTO najväčšie auto v histórii značky

BRATISLAVA - Slovenský automobilový priemysel si pripisuje ďalší významný úspech. V bratislavskom závode Volkswagen Slovakia sa bude vyrábať úplne nové Audi Q9 – najväčšie sériovo vyrábané Audi v histórii značky. Automobilka tým zároveň potvrdzuje strategický význam svojho slovenského výrobného závodu, ktorý patrí medzi najdôležitejšie fabriky koncernu Volkswagen pre výrobu veľkých SUV.
Audi po prvý raz prichádza s modelom nesúcim označenie Q9, ktorým rozširuje vrchol svojej modelovej ponuky. Novinka s dĺžkou 5,31 metra predstavuje luxusné full-size SUV určené pre zákazníkov, ktorí požadujú maximálny priestor, komfort aj najmodernejšie technológie.
Generálny riaditeľ Audi Gernot Döllner označil Q9 za novú vlajkovú loď značky. „Naším prvým veľkým full-size SUV posúvame prémiové postavenie značky Audi na novú úroveň,“ uviedol.
Výroba modelu bude prebiehať v Bratislave a objednávky automobilka spustí ešte v júli 2026. Prvé vozidlá by sa k zákazníkom mali dostať v novembri tohto roka, informuje Audi v tlačovej správe. Jeho výroba na Slovensku potvrdzuje, že slovenský závod Volkswagen Slovakia zostáva jedným z kľúčových pilierov výroby najprestížnejších SUV v rámci celého koncernu Volkswagen.
Svetová premiéra novej technológie a najmodernejšie asistenčné systémy
Najväčšie Audi všetkých čias ponúkne štandardne sedemmiestny interiér, pričom zákazníci si budú môcť zvoliť aj luxusné šesťmiestne usporiadanie s dvoma samostatnými elektricky nastaviteľnými sedadlami v druhom rade. Atmosféru biznis triedy dopĺňajú prémiové materiály, masážne, vyhrievané a odvetrávané sedadlá či vôbec prvé automatické dvere v histórii značky Audi, ktoré sa samy otvárajú a zatvárajú a pomocou senzorov zabránia nárazu do prekážky.
Dominantou interiéru je aj najväčšia panoramatická strecha, akú Audi doposiaľ použilo. Sklenená plocha presahuje 1,5 štvorcového metra a voliteľne ponúkne elektronicky nastaviteľnú priehľadnosť či dokonca ambientné osvetlenie integrované priamo do strechy.
Audi Q9 prináša aj významnú technologickú novinku. Stáva sa prvým sériovým automobilom na svete so zakrivenými digitálnymi OLED zadnými svetlami tretej generácie. Vďaka ultratenkému sklu kopírujú tvar karosérie, sú lepšie viditeľné aj z bočných uhlov a zároveň zvyšujú bezpečnosť. Ďalšou novinkou sú premietané smerovky, ktoré počas odbočovania zobrazujú svetelný symbol priamo na vozovke. Ostatní účastníci premávky tak lepšie vidia, kam vozidlo smeruje.
Vlajková loď Audi dostala rozsiahlu výbavu bezpečnostných a asistenčných systémov. Nechýba adaptívny asistent jazdy s funkciou hands-free na vybraných diaľniciach, automatické núdzové brzdenie, monitorovanie mŕtveho uhla, 360-stupňový kamerový systém, automatické parkovanie či systém, ktorý v prípade zdravotnej indispozície vodiča dokáže vozidlo bezpečne zastaviť.
Silný na ceste aj mimo nej
Pri uvedení na trh bude Audi Q9 poháňať trojlitrový naftový šesťvalec s výkonom 220 kW (299 koní) a krútiacim momentom 630 Nm. Motor dopĺňa mild-hybridný systém MHEV plus, ktorý pomáha znižovať spotrebu paliva aj emisie a zároveň zlepšuje dynamiku vozidla. Samozrejmosťou je osemstupňová automatická prevodovka tiptronic a stály pohon všetkých kolies quattro.
Komfort zabezpečuje adaptívne vzduchové odpruženie s nastaviteľnou svetlou výškou, pričom za príplatok bude dostupné aj natáčanie zadných kolies, ktoré uľahčuje manévrovanie v meste a zároveň zvyšuje stabilitu vo vyšších rýchlostiach.