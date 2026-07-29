ŠOK inšpektorov po príchode do bytu: 18 zvierat, SMRAD, totálna špina a exkrementy... FOTO len pri silné žalúdky!

ZLATÉ MORAVCE - Prázdne misky, všadeprítomné výkaly a zápach, ktorý sa nedal vydržať. Úradní veterinárni lekári v Zlatých Moravciach vstúpili do bytu, kde sa z domova pre zvieratá stala katastrofa. V nevetraných, špinavých miestnostiach našli 18 vyhladovaných a zanedbaných zvierat. Kontrola bola tak náročná, že aj skúsení inšpektori hovoria o jednom z najhorších prípadov posledných rokov.
Byt, ktorý mal byť pre zvieratá domovom pre život, sa napokon stal miestom boja o život, opisuje Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR. Prostredie bolo natoľko zanedbané, že aj samotná kontrola zo strany Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Nitra bola pre úradných veterinárnych lekárov mimoriadne náročná.
"V čase kontroly sa v byte v Zlatých Moravciach nachádzalo 18 zvierat – 13 mačiek, 2 psy a 3 králiky. Žili v miestnostiach plných výkalov, medzi ktorými sa povaľovali konzervy, obaly, kartónové škatule, kusy oblečenia a nábytok v byte bol rozhryzený. Celým 'domovom' sa šíril prenikavý zápach čpavku, byt bol nevetraný a prašný," opisujú veterinári.
Počas kontroly našli úradní veterinárni inšpektori misky na krmivo a vodu prázdne. Zvieratá nemali zabezpečený stály prístup k vode ani ku krmivu a nemali dostatok vhodných miest ani len na odpočinok. "Ich umiestnenie neuspokojovalo ich fyziologické, etologické ani sociálne potreby," opisuje ŠVPS SR.
Zdravotný stav zvierat jasne ukazoval na dlhodobé zanedbávanie. Psy a králiky mali prerastené pazúre, viaceré mačky trpeli kožnými problémami a jedna mala vážne poškodené oko. Králiky sa pohybovali voľne po byte, pričom jeden bol zatvorený v malej klietke bez vody a potravy.
"Na základe zistených skutočností RVPS Nitra nariadila zhabanie všetkých zvierat a ich umiestnenie do schválených karanténnych staníc, kde im bude zabezpečená potrebná veterinárna starostlivosť a primerané podmienky," uvádzajú veterinári.
Prípad bude predmetom ďalšieho konania
Prípad bude ďalej riešený v správnom aj trestnoprávnom konaní. Chovateľovi hrozí pokuta, preverenie trestnej zodpovednosti a zákaz chovu zvierat.
"Nie je to prvý prípad, kedy dobrá vôľa nestačí, a, žiaľ, asi nebude ani posledný," hovorí hlavný veterinárny lekár SR Martin Chudý. "Žiaľ, mnohí občania sa nevedia o zvieratá starať, vytvoriť im adekvátne podmienky z pohľadu ich zdravia a pohody. Ako vidíte konáme a konať budeme aj naďalej rázne a rozhodne v prospech zvierat. Veríme, že aj medializáciu takýchto prípadov si ľudia uvedomia, že vlastniť zvieratá nie len výsadou, ale je veľkým záväzkom a zodpovednosťou," zdôrazňuje Chudý, ktorý poďakoval dobrovoľníckym organizáciám v Zlatých Moravciach ako aj všetkým zložkám, ktoré boli nápomocné, aby veterinárni inšpektori odobrali zvieratá z týchto nevhodných podmienok.