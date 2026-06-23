Nikto nečakal, že to povie nahlas: Radikálny krok Dary Rolins v kariére a... už má termín svadby!

RAJECKÉ TEPLICE - Popová kráľovná Dara Rolins nedávno hviezdila v Rajeckých Tepliciach, ktoré veľkolepo oslavovali svoje 30. výročie. Hoci speváčka na pódiu odpálila nálož energie, vyzerá to tak, že išlo predsa len o jedno z jej posledných vystúpení!
Špickové slovenské kúpele Spa Aphrodite v Rajeckých Tepliciach otvorili letnú sezónu pod názvom 30. VÝROCIE ROZVOJA KÚPELOV s umeleckým divadelným predstavením na bazénoch, kde sa predviedli viacerí známi umelci. Vyvrcholením podujatia, ktoré moderovali Štefan Skrúcaný a Karin Haydu, bolo záverecné vystúpenie Dary Rolins. Speváčka priniesla do luxusných kúpeľov skvelú náladu, pozitívnu energiu a šarm, akým vie ohúriť len ona.
Pri otázke, či si spomína, čo robila pred tromi dekádami, keď kúpele začínali písať svoju modernú históriu, reagovala s jej typickým úsmevom. „Odjakživa verná hudbe, takže predpokladám, že niečo spojené s ňou,“ zaspomínala si pre Topky.sk speváčka, ktorej životný príbeh je s pódiom spätý odmalička.
Hoci sa nachádzala v centre dokonalého relaxu a wellnessu, luxusné bazény a procedúry tentokrát obišla oblúkom. „Nevyužila som bazény, ale chodili sem pravidelne moji rodičia, čiže mám s týmto miestom nostalgickú spomienku. Som tu rada, lebo je tu veľmi pekná energia vo vzduchu a aj ľudia, ktorých tu stretávam, sú takí vykľudnení. Takže dokážem si tu odpočinúť, aj keď nie som v bazéne,“ vyznala sa Dara, ktorá sa tu objavila bez svojej polovičky Pavla Nedvěda, ktorý má tiež k Rajecký Tepliciam blízko - minulý rok sa stal ambasádorom ich minerálnej vody.